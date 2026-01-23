Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.28 Prozent stärker bei 23’501.24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.021 Prozent fester bei 23’440.92 Punkten in den Freitagshandel, nach 23’436.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’374.26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’610.74 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.55 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 23’561.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’941.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20’053.68 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.14 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’813.30 Punkten. Bei 22’916.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Corcept Therapeutics (+ 6.49 Prozent auf 43.98 USD), Gilead Sciences (+ 3.65 Prozent auf 135.93 USD), Microsoft (+ 3.28 Prozent auf 465.95 USD), Netflix (+ 3.09 Prozent auf 86.12 USD) und Intuit (+ 2.97 Prozent auf 563.97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Intel (-17.03 Prozent auf 45.07 USD), Geospace Technologies (-9.68 Prozent auf 18.84 USD), FormFactor (-9.63 Prozent auf 73.20 USD), Great Southern Bancorp (-8.02 Prozent auf 61.03 USD) und Rambus (-7.58 Prozent auf 115.31 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 56’486’838 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.795 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10.44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

