Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 17’330.38 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.518 Prozent auf 17’403.62 Punkte an der Kurstafel, nach 17’314.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17’450.30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’309.87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2023, den Wert von 16’777.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14’560.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wies der NASDAQ 100 11’619.03 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.75 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 17’450.30 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Synopsys (+ 4.72 Prozent auf 541.71 USD), Lucid (+ 4.43 Prozent auf 2.83 USD), Zscaler (+ 4.13 Prozent auf 240.85 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.74 Prozent auf 401.71 USD) und Enphase Energy (+ 3.44 Prozent auf 107.15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Gilead Sciences (-10.15 Prozent auf 78.43 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.47 Prozent auf 168.18 USD), PayPal (-3.16 Prozent auf 63.74 USD), Booking (-3.06 Prozent auf 3’506.02 USD) und JDcom (-2.83 Prozent auf 21.66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’545’252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.719 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch