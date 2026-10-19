Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag

Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.90 Prozent nach oben auf 29’741.15 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.21 Prozent auf 29’539.31 Punkte an der Kurstafel, nach 29’187.55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’788.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 29’461.32 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 29’644.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 28’592.66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 24’817.95 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 7.82 Prozent auf 245.65 USD), Sandisk (+ 7.71 Prozent auf 1’399.49 USD), Datadog A (+ 7.64 Prozent auf 265.99 USD), Teradyne (+ 6.71 Prozent auf 346.82 USD) und Western Digital (+ 6.60 Prozent auf 353.90 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Exelon (-2.43 Prozent auf 42.45 USD), Copart (-1.83 Prozent auf 27.36 USD), Constellation Energy (-1.83 Prozent auf 266.41 USD), American Electric Power (-1.77 Prozent auf 124.90 USD) und Kraft Heinz Company (-1.65 Prozent auf 23.29 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die CoreWeave-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’209’902 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch