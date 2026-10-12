Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen

Um 15:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.02 Prozent fester bei 7’813.44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 65.083 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.037 Prozent fester bei 7’814.41 Punkten, nach 7’811.54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 7’810.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’821.67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 7’656.98 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 7’575.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’552.51 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.92 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.70 Prozent auf 745.25 USD), Medtronic (+ 3.48 Prozent auf 91.56 USD), Accenture (+ 3.13 Prozent auf 215.60 USD), Tyler Technologies (+ 3.05 Prozent auf 339.61 USD) und eBay (+ 2.80 Prozent auf 115.33 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Sandisk (-5.92 Prozent auf 1’488.24 USD), Lumentum (-5.52 Prozent auf 1’042.44 USD), Cerebras Systems (-4.98 Prozent auf 155.99 USD), Coherent (-4.56 Prozent auf 298.37 USD) und Bloom Energy (-4.10 Prozent auf 269.00 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2’503’658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch