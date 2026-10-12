Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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12.10.2026 16:01:07
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.
Um 15:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.02 Prozent fester bei 7’813.44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 65.083 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.037 Prozent fester bei 7’814.41 Punkten, nach 7’811.54 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 7’810.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’821.67 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 7’656.98 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 7’575.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’552.51 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.92 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.70 Prozent auf 745.25 USD), Medtronic (+ 3.48 Prozent auf 91.56 USD), Accenture (+ 3.13 Prozent auf 215.60 USD), Tyler Technologies (+ 3.05 Prozent auf 339.61 USD) und eBay (+ 2.80 Prozent auf 115.33 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Sandisk (-5.92 Prozent auf 1’488.24 USD), Lumentum (-5.52 Prozent auf 1’042.44 USD), Cerebras Systems (-4.98 Prozent auf 155.99 USD), Coherent (-4.56 Prozent auf 298.37 USD) und Bloom Energy (-4.10 Prozent auf 269.00 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2’503’658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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