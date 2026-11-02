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02.11.2026 16:00:56
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels freundlich
Der S&P 500 bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Um 15:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.61 Prozent auf 7’626.28 Punkte an. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.584 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.467 Prozent auf 7’615.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’580.07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’628.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’610.09 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7’722.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’489.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6’840.20 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.20 Prozent zu Buche. Bei 7’844.52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 17.20 Prozent auf 646.00 USD), Alaska Air Group (+ 8.04 Prozent auf 38.58 USD), United Airlines (+ 6.10 Prozent auf 110.60 USD), Carvana (+ 5.86 Prozent auf 72.29 USD) und Marriott (+ 4.66 Prozent auf 417.90 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-9.48 Prozent auf 761.03 USD), Cerebras Systems (-7.05 Prozent auf 101.48 USD), Marvell Technology (-5.52 Prozent auf 185.56 USD), Oracle (-4.96 Prozent auf 124.20 USD) und Lyondellbasell Industries (-4.11 Prozent auf 65.82 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 5’877’042 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.493 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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