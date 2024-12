Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.38 Prozent auf 6’074.08 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.328 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.236 Prozent auf 6’065.35 Punkte an der Kurstafel, nach 6’051.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’085.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’059.14 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’870.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’633.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, notierte der S&P 500 bei 4’719.19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 28.07 Prozent aufwärts. Bei 6’099.97 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Broadcom (+ 11.21 Prozent auf 250.00 USD), Tesla (+ 6.14 Prozent auf 463.02 USD), Micron Technology (+ 5.62 Prozent auf 108.26 USD), Teradyne (+ 5.08 Prozent auf 129.48 USD) und The Western Union Company (+ 4.00 Prozent auf 11.19 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Palo Alto Networks (-48.49 Prozent auf 202.50 USD), Super Micro Computer (-8.26 Prozent auf 33.44 USD), CVS Health (-5.61 Prozent auf 46.60 USD), Under Armour (-5.56 Prozent auf 8.32 USD) und Phillips 66 (-5.24 Prozent auf 116.29 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 52’066’853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.570 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch