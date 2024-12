Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.24 Prozent fester bei 6’047.15 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 51.761 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.145 Prozent auf 6’041.12 Punkte an der Kurstafel, nach 6’032.38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’053.58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’035.33 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 5’728.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’648.40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’594.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 27.50 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’053.58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 28.68 Prozent auf 42.00 USD), Gap (+ 6.43 Prozent auf 25.81 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5.43 Prozent auf 28.35 USD), Estée Lauder Companies (+ 5.35 Prozent auf 75.98 USD) und Enphase Energy (+ 5.28 Prozent auf 75.12 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Lumen Technologies (-4.77 Prozent auf 6.99 USD), Williams Companies (-3.54 Prozent auf 56.45 USD), Exelon (-3.01 Prozent auf 38.37 USD), Welltower (-3.00 Prozent auf 134.03 USD) und Kinder Morgan (-2.94 Prozent auf 27.44 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 52’196’897 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.416 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

