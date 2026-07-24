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Index im Blick 24.07.2026 22:33:49

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Kaum verändert zeigte sich der S&P 500 schlussendlich.

Coherent
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Am Freitag beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 7’411.98 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 62.143 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.018 Prozent fester bei 7’409.62 Punkten, nach 7’408.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’460.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’396.53 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 1.03 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’358.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’165.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’363.35 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.07 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit International Paper (+ 11.21 Prozent auf 42.16 USD), Schlumberger (+ 11.01 Prozent auf 52.42 USD), Digital Realty Trust (+ 11.01) Prozent auf 199.08 USD), Packaging (+ 8.76 Prozent auf 254.39 USD) und DXC Technology (+ 8.41 Prozent auf 10.05 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Sandisk (-10.79 Prozent auf 1’436.56 USD), Coherent (-9.84 Prozent auf 282.39 USD), Cerebras Systems (-9.49 Prozent auf 199.12 USD), CH Robinson Worldwide (-9.25 Prozent auf 186.51 USD) und Lumentum (-8.47 Prozent auf 762.99 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 41’026’452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.508 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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