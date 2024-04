Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.87 Prozent auf 5’010.60 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 42.663 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.524 Prozent höher bei 4’993.24 Punkten in den Handel, nach 4’967.23 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5’038.84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’969.40 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, lag der S&P 500 bei 5’234.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 4’850.43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’133.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5.65 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’264.85 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 100.00 Prozent auf 0.10 USD), Ford Motor (+ 6.10 Prozent auf 12.88 USD), United Airlines (+ 4.98 Prozent auf 53.94 USD), NVIDIA (+ 4.35 Prozent auf 795.18 USD) und Lumen Technologies (+ 3.82 Prozent auf 1.36 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Cardinal Health (-4.95 Prozent auf 102.83 USD), Verizon (-4.67 Prozent auf 38.60 USD), Newmont Mining (-4.00 Prozent auf 37.46 USD), Tesla (-3.40 Prozent auf 142.05 USD) und Perrigo Company (-2.40 Prozent auf 30.06 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17’810’534 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 300.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch