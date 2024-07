Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit Zuschlägen

Um 17:59 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.56 Prozent auf 5’535.90 Punkte an. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46.253 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.740 Prozent auf 5’545.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’505.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’562.43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’529.04 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 5’464.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’010.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, notierte der S&P 500 bei 4’536.34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 16.72 Prozent zu Buche. Bei 5’669.67 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IQVIA (+ 6.84 Prozent auf 239.92 USD), Lam Research (+ 3.91 Prozent auf 952.95 USD), Equifax (+ 3.53 Prozent auf 269.50 USD), KLA-Tencor (+ 3.49 Prozent auf 789.18 USD) und Applied Materials (+ 3.42 Prozent auf 217.45 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Verizon (-6.11 Prozent auf 39.08 USD), Air Products and Chemicals (-4.01 Prozent auf 252.38 USD), Hanesbrands (-3.89 Prozent auf 5.19 USD), Super Micro Computer (-3.61 Prozent auf 768.00 USD) und Gap (-3.58 Prozent auf 21.84 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 19’788’755 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.161 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

