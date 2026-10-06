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Index im Blick 06.10.2026 18:00:07

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen

So bewegt sich der S&P 500 am Mittag.

Corteva
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Um 17:58 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.84 Prozent nach oben auf 7’839.24 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 64.225 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.483 Prozent auf 7’811.50 Punkte an der Kurstafel, nach 7’773.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’805.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’844.52 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7’718.60 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 7’537.43 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 6’740.28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.30 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Corteva (+ 11.38 Prozent auf 13.80 USD), Marvell Technology (+ 8.18 Prozent auf 293.45 USD), NRG Energy (+ 8.06 Prozent auf 104.60 USD), Corning (+ 5.79 Prozent auf 168.59 USD) und EMCOR Group (+ 5.39 Prozent auf 821.19 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Seagate Technology (-8.22 Prozent auf 814.17 USD), Western Digital (-6.54 Prozent auf 412.75 USD), Illumina (-6.23 Prozent auf 275.38 USD), Moderna (-5.52 Prozent auf 192.00 USD) und Twilio A (-4.49 Prozent auf 287.40 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’466’223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.123 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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