Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 0.32 Prozent auf 6’932.05 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 54.544 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.052 Prozent auf 6’906.22 Punkte an der Kurstafel, nach 6’909.79 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’937.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’904.91 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.974 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6’705.12 Punkte taxiert. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 24.09.2025, mit 6’637.97 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der S&P 500 mit 6’040.04 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’937.32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Nike (+ 4.64 Prozent auf 60.00 USD), Advance Auto Parts (+ 4.15 Prozent auf 41.12 USD), Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 286.68 USD), Bath Body Works (+ 2.44 Prozent auf 19.72 USD) und Target (+ 2.36 Prozent auf 96.53 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Datadog A (-2.26 Prozent auf 138.04 USD), Expand Energy (-1.80 Prozent auf 109.17 USD), Carnival (-1.30 Prozent auf 31.25 USD), ServiceNow (-1.15 Prozent auf 152.59 USD) und Coterra Energy (-1.12 Prozent auf 25.69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15’337’589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

