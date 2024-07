Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.47 Prozent höher bei 5’563.17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 46.924 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.017 Prozent auf 5’537.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’537.02 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5’531.63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’565.05 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.68 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 5’354.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’204.34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wurde der S&P 500 auf 4’446.82 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17.30 Prozent. Bei 5’565.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 6.25 Prozent auf 0.02 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.39 Prozent auf 172.74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.71 Prozent auf 534.00 USD), WestRock (+ 4.04 Prozent auf 51.76 USD) und Constellation Brands A (+ 3.10 Prozent auf 258.12 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Southwest Airlines (-4.30 Prozent auf 27.35 USD), NOV (-3.68 Prozent auf 17.82 USD), Alaska Air Group (-3.47 Prozent auf 38.89 USD), Micron Technology (-3.47 Prozent auf 132.08 USD) und Valero Energy (-3.33 Prozent auf 153.22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21’946’406 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.164 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 750.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch