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S&P 500 im Blick 13.04.2026 20:03:27

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 im Plus

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 im Plus

Der S&P 500 entwickelt sich derzeit positiv.

Cadence Design Systems
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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.42 Prozent fester bei 6’845.47 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 55.140 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’799.85 Zählern und damit 0.250 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’816.89 Punkte).

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’790.02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’851.79 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.03.2026, einen Stand von 6’632.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’963.74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’363.36 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.190 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Leggett Platt (+ 13.31 Prozent auf 11.32 USD), Oracle (+ 10.95 Prozent auf 153.21 USD), Sandisk (+ 8.24 Prozent auf 921.92 USD), Robert Half (+ 7.97 Prozent auf 25.47 USD) und Cadence Design Systems (+ 7.93 Prozent auf 286.74 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Fastenal (-7.77 Prozent auf 45.35 USD), Edison International (-4.95 Prozent auf 71.97 USD), ConAgra Foods (-4.94 Prozent auf 14.43 USD), Lumentum (-4.12 Prozent auf 860.29 USD) und Organon Company (-3.85 Prozent auf 8.49 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’650’270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.919 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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