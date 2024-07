Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1.08 Prozent auf 5’564.41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 46.253 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.740 Prozent fester bei 5’545.74 Punkten, nach 5’505.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’570.36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’529.04 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’464.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, notierte der S&P 500 bei 5’010.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’536.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 17.32 Prozent. 5’669.67 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit IQVIA (+ 9.20 Prozent auf 245.23 USD), Lam Research (+ 6.54 Prozent auf 977.06 USD), Applied Materials (+ 6.28 Prozent auf 223.47 USD), KLA-Tencor (+ 6.16 Prozent auf 809.51 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6.00 Prozent auf 857.40 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Verizon (-6.08 Prozent auf 39.09 USD), Air Products and Chemicals (-5.46 Prozent auf 248.55 USD), Delta Air Lines (-3.54 Prozent auf 43.83 USD), MGM Resorts International (-3.53 Prozent auf 43.77 USD) und Starbucks (-3.43 Prozent auf 76.55 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 53’232’778 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.161 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch