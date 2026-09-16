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S&P 500-Marktbericht 16.09.2026 20:03:29

Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag.

First Republic Bank
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Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.34 Prozent höher bei 7’611.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.749 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.242 Prozent auf 7’604.09 Punkte an der Kurstafel, nach 7’585.73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’626.79 Punkte, das Tagestief hingegen 7’597.61 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.002 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’785.76 Punkte. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Wert von 7’511.35 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 6’606.76 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.98 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 8.10 Prozent auf 906.88 USD), Coherent (+ 6.23 Prozent auf 288.06 USD), Intel (+ 4.52 Prozent auf 101.54 USD), PerkinElmer (+ 4.33 Prozent auf 146.26 USD) und Honeywell Aerospace (+ 4.29 Prozent auf 165.30 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen JB Hunt Transportation Services (-12.76 Prozent auf 238.21 USD), Diamondback Energy (-7.71 Prozent auf 195.21 USD), Occidental Petroleum (-5.03 Prozent auf 60.33 USD), EOG Resources (-4.96 Prozent auf 146.12 USD) und ConocoPhillips (-4.94 Prozent auf 134.25 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’958’078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 13.35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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