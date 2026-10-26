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S&P 500 im Fokus 26.10.2026 18:00:28

Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu

Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu

Der S&P 500 befindet sich aktuell im Aufwind.

Synopsys
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Um 17:58 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.66 Prozent auf 7’674.18 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63.118 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.298 Prozent fester bei 7’646.42 Punkten in den Handel, nach 7’623.68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’639.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’702.13 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7’743.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 7’411.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der S&P 500 6’791.69 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.89 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8.43 Prozent auf 819.90 USD), Comfort Systems USA (+ 7.87 Prozent auf 1’252.18 USD), Everpure A (+ 7.48 Prozent auf 132.56 USD), Bloom Energy (+ 7.19 Prozent auf 207.20 USD) und Synopsys (+ 6.23 Prozent auf 456.92 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Reddit (-5.37 Prozent auf 136.50 USD), Omnicom Group (-4.63 Prozent auf 78.85 USD), PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR), Charter A (-4.08 Prozent auf 104.18 USD) und Netflix (-3.99 Prozent auf 63.22 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8’696’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.537 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.41 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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