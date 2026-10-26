|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500 im Fokus
|
26.10.2026 18:00:28
Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu
Der S&P 500 befindet sich aktuell im Aufwind.
Um 17:58 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.66 Prozent auf 7’674.18 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63.118 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.298 Prozent fester bei 7’646.42 Punkten in den Handel, nach 7’623.68 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’639.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’702.13 Einheiten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7’743.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 7’411.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der S&P 500 6’791.69 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.89 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8.43 Prozent auf 819.90 USD), Comfort Systems USA (+ 7.87 Prozent auf 1’252.18 USD), Everpure A (+ 7.48 Prozent auf 132.56 USD), Bloom Energy (+ 7.19 Prozent auf 207.20 USD) und Synopsys (+ 6.23 Prozent auf 456.92 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Reddit (-5.37 Prozent auf 136.50 USD), Omnicom Group (-4.63 Prozent auf 78.85 USD), PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR), Charter A (-4.08 Prozent auf 104.18 USD) und Netflix (-3.99 Prozent auf 63.22 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8’696’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.537 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.41 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comfort Systems USA IncShs
|
18:00
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16:00
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Comfort Systems USA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’683.85
|0.79%
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legen zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.