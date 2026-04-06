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06.04.2026 17:59:10
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag mit Zuschlägen
Am Montag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.
Am Montag klettert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0.26 Prozent auf 6’599.97 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 53.886 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.010 Prozent höher bei 6’583.38 Punkten in den Handel, nach 6’582.69 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’618.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’579.95 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der S&P 500 bei 6’740.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’944.82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’074.08 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.77 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Seagate Technology (+ 5.95 Prozent auf 454.89 USD), AppLovin (+ 5.27 Prozent auf 406.72 USD), Monolithic Power Systems (+ 4.89 Prozent auf 1’173.24 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 3.83 Prozent auf 211.86 USD) und VeriSign (+ 3.80 Prozent auf 269.73 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Booking (-95.92 Prozent auf 171.13 USD), Datadog A (-4.69 Prozent auf 114.71 USD), Invesco (-4.47 Prozent auf 23.06 USD), Charles River Laboratories International (-4.09 Prozent auf 166.77 USD) und Organon Company (-4.09 Prozent auf 6.10 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8’862’638 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.740 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 10.61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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