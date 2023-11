Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Freitag geht es im S&P 500 um 19:20 Uhr via NYSE um 0.06 Prozent auf 4’559.34 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 38.379 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 4’556.24 Punkte an der Kurstafel, nach 4’556.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’552.80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’560.31 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 1.06 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.10.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’247.68 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 24.08.2023, mit 4’376.31 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, einen Stand von 4’027.26 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 19.23 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’794.33 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CF Industries (+ 2.55 Prozent auf 78.36 USD), Best Buy (+ 2.18 Prozent auf 69.51 USD), Agilent Technologies (+ 2.12 Prozent auf 126.62 USD), WestRock (+ 2.11 Prozent auf 37.69 USD) und Fidelity National Information Services (+ 1.97 Prozent auf 55.50 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen First Republic Bank (-20.00 Prozent auf 0.02 USD), Lumen Technologies (-2.33 Prozent auf 1.26 USD), NVIDIA (-1.93 Prozent auf 477.76 USD), Alphabet A (ex Google) (-1.30 Prozent auf 136.69 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.29 Prozent auf 138.22 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’846’912 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.727 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die Organon Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch