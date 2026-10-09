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Index-Performance 09.10.2026 20:03:26

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus

Der S&P 500 gewinnt derzeit an Wert.

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Um 20:01 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.57 Prozent auf 7’809.42 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 65.026 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.254 Prozent auf 7’785.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’765.36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’813.33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7’779.34 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 1.02 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’636.36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’543.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’735.11 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.87 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Crown Castle (+ 12.40 Prozent auf 77.43 USD), Humana (+ 11.90 Prozent auf 433.19 USD), Moderna (+ 11.83 Prozent auf 220.30 USD), American Tower (+ 7.59 Prozent auf 179.39 USD) und Datadog A (+ 6.78 Prozent auf 292.38 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-13.22 Prozent auf 148.67 USD), Verizon (-11.25 Prozent auf 41.14 USD), AT&T (-11.08 Prozent auf 22.12 USD), HP (-6.64 Prozent auf 30.29 USD) und Charter A (-6.54 Prozent auf 102.50 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der AT&T-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14’092’664 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.099 Bio. Euro den grössten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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