Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.05 Prozent fester bei 7’671.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.233 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.914 Prozent höher bei 7’661.08 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’591.70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’677.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’636.75 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0.604 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’728.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der S&P 500 bei 7’394.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’587.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dell Technologies (+ 10.23 Prozent auf 558.44 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 10.03 Prozent auf 60.76 USD), Moderna (+ 8.67 Prozent auf 148.46 USD), Flex (+ 8.11 Prozent auf 116.77 USD) und Skyworks Solutions (+ 7.49 Prozent auf 90.32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Albemarle (-3.46 Prozent auf 117.89 USD), Seagate Technology (-3.43 Prozent auf 832.72 USD), Copart (-3.25 Prozent auf 29.75 USD), Sandisk (-3.21 Prozent auf 1’638.25 USD) und Edwards Lifesciences (-3.18 Prozent auf 84.01 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10’522’186 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.643 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch