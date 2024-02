Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Plus

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.13 Prozent auf 5’093.88 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 41.991 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.319 Prozent stärker bei 5’103.25 Punkten, nach 5’087.03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’111.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’081.46 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2.10 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 23.01.2024, den Stand von 4’864.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’556.62 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.02.2023, den Stand von 4’012.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.40 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’111.06 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 18.18 Prozent auf 0.13 USD), Henry Schein (+ 5.09 Prozent auf 81.00 USD), Palo Alto Networks (+ 4.06 Prozent auf 278.69 USD), Dominion Energy (+ 3.88 Prozent auf 47.37 USD) und Live Nation Entertainment (+ 3.13 Prozent auf 96.42 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Booking (-9.51 Prozent auf 3’531.05 USD), First Republic Bank (-4.41 Prozent auf 0.07 USD), EOG Resources (-4.39 Prozent auf 111.29 USD), Paramount Global (-3.76 Prozent auf 11.27 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3.09 Prozent auf 176.24 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 8’709’957 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.759 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 176.47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch