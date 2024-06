Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagmittag fester

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.05 Prozent auf 5’475.90 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 46.826 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.023 Prozent auf 5’471.89 Punkte an der Kurstafel, nach 5’473.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’476.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’452.03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.825 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, wurde der S&P 500 mit 5’321.41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, stand der S&P 500 bei 5’241.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, notierte der S&P 500 bei 4’365.69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 15.46 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’505.53 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell FMC (+ 3.94 Prozent auf 56.52 USD), Hanesbrands (+ 3.76 Prozent auf 4.84 USD), Catalent (+ 3.25 Prozent auf 56.60 USD), Etsy (+ 2.44 Prozent auf 59.62 USD) und Microchip Technology (+ 2.44 Prozent auf 91.19 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen First Republic Bank (-25.00 Prozent auf 0.02 USD), Hewlett Packard Enterprise (-3.17 Prozent auf 20.80 USD), Carrier Global (-2.48 Prozent auf 62.63 USD), WestRock (-2.43 Prozent auf 50.92 USD) und AES (-2.17 Prozent auf 18.45 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 60’475’125 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.114 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch