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Index-Performance 03.09.2026 18:00:28

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Plus

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Plus

Der S&P 500 gewinnt derzeit an Wert.

Um 17:58 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.06 Prozent auf 7’748.16 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.304 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.390 Prozent auf 7’696.53 Punkte an der Kurstafel, nach 7’666.60 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’749.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7’686.71 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.658 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’600.50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’553.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’448.26 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.97 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Robinhood (+ 13.33 Prozent auf 121.25 USD), Coinbase (+ 10.04 Prozent auf 192.52 USD), Palantir (+ 7.95 Prozent auf 182.94 USD), Tesla (+ 6.70 Prozent auf 380.92 USD) und Principal Financial Group (+ 6.31 Prozent auf 118.33 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Amphenol (-49.78 Prozent auf 80.40 USD), Tyson Foods (-6.33 Prozent auf 52.28 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6.29 Prozent auf 48.57 USD), General Mills (-4.61 Prozent auf 38.71 USD) und Charter A (-4.59 Prozent auf 151.67 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10’692’421 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.515 Bio. Euro den grössten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’262.08 13.81 SXB6GU
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