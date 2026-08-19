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Index im Blick 19.08.2026 20:03:31

Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Myriad Genetics
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Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.24 Prozent nach oben auf 26’352.78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.396 Prozent stärker bei 26’393.89 Punkten in den Handel, nach 26’289.71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’456.78 Punkte, das Tagestief hingegen 26’185.13 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’520.24 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’870.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’314.95 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13.42 Prozent zu Buche. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.65 Prozent auf 103.30 USD), Myriad Genetics (+ 7.32 Prozent auf 3.08 USD), Royal Gold (+ 6.66 Prozent auf 245.77 USD), IMAX (+ 6.09 Prozent auf 53.63 USD) und Repligen (+ 5.96 Prozent auf 176.06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Amtech Systems (-9.83 Prozent auf 15.22 USD), Donegal Group B (-8.77 Prozent auf 22.57 USD), AXT (-8.60 Prozent auf 75.23 USD), TTM Technologies (-8.01 Prozent auf 115.64 USD) und Methode Electronics (-7.00 Prozent auf 14.89 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12’495’687 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.696 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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IMAX Corp. 45.80 0.00% IMAX Corp.
Intel Corp. 74.08 -6.36% Intel Corp.
Methode Electronics Inc. 12.30 0.00% Methode Electronics Inc.
Myriad Genetics Inc. 2.43 4.08% Myriad Genetics Inc.
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Repligen Corp. 139.97 4.29% Repligen Corp.
Royal Gold Inc. 198.82 6.26% Royal Gold Inc.
SIGA Technologies Inc. 3.12 4.52% SIGA Technologies Inc.
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