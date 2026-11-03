NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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03.11.2026 16:00:55
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit grünem Vorzeichen
Am zweiten Tag der Woche geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.
Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.57 Prozent fester bei 25’306.61 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.327 Prozent auf 25’246.63 Punkte an der Kurstafel, nach 25’164.36 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’246.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25’385.18 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 27’190.86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25’913.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23’834.72 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.91 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 14.51 Prozent auf 3.63 USD), Americas Car-Mart (+ 14.09 Prozent auf 1.04 USD), Lattice Semiconductor (+ 12.66 Prozent auf 107.52 USD), Neurocrine Biosciences (+ 12.48 Prozent auf 163.49 USD) und Fiserv (+ 9.11 Prozent auf 56.66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Zebra Technologies (-10.90 Prozent auf 321.76 USD), Donegal Group B (-8.70 Prozent auf 20.88 USD), SMC (-7.16 Prozent auf 374.55 USD), Cerus (-6.78 Prozent auf 2.20 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-6.13 Prozent auf 8.58 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4’905’873 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.491 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Die Americas Car-Mart-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 20.34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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