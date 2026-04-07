Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

Am Dienstag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 22’017.85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.315 Prozent leichter bei 21’927.09 Punkten in den Handel, nach 21’996.34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21’611.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 22’024.90 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 22’387.68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Stand von 23’584.27 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Wert von 15’603.26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.24 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 15.29 Prozent auf 7.24 USD), Astro-Med (+ 13.83 Prozent auf 10.70 USD), AXT (+ 8.26) Prozent auf 45.46 USD), Powell Industries (+ 8.02 Prozent auf 201.70 USD) und Compugen (+ 6.42 Prozent auf 2.32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geospace Technologies (-21.21 Prozent auf 9.83 USD), SIGA Technologies (-12.88 Prozent auf 4.53 USD), inTest (-11.31 Prozent auf 13.56 USD), Sangamo Therapeutics (-8.08 Prozent auf 0.26 USD) und Ballard Power (-5.14 Prozent auf 2.40 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 30’614’063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.735 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.54 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch