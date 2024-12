Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite stärker

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.80 Prozent auf 19’547.30 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.892 Prozent auf 19’565.66 Punkte an der Kurstafel, nach 19’392.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19’623.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’412.44 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2.34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18’987.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18’013.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15’003.22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 32.38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20’204.58 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 15.44 Prozent auf 39.47 USD), Cumulus Media A (+ 7.59 Prozent auf 0.77 USD), Microvision (+ 5.99 Prozent auf 0.96 USD), JetBlue Airways (+ 5.36 Prozent auf 7.38 USD) und Neogen (+ 4.38 Prozent auf 12.15 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-12.48 Prozent auf 13.96 USD), Vertex Pharmaceuticals (-12.38 Prozent auf 392.10 USD), Cintas (-9.24 Prozent auf 185.51 USD), Nissan Motor (-6.06 Prozent auf 2.88 USD) und AngioDynamics (-5.10 Prozent auf 8.48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’883’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.605 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

