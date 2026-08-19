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Index-Performance 19.08.2026 22:33:50

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsschluss kaum.

Ultra Clean Holdings
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Der NASDAQ Composite schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 26’331.09 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.396 Prozent höher bei 26’393.89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’289.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’185.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’456.78 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’520.24 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Wert von 25’870.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21’314.95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.32 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.68 Prozent auf 104.25 USD), Myriad Genetics (+ 11.15 Prozent auf 3.19 USD), Royal Gold (+ 7.69 Prozent auf 248.14 USD), IMAX (+ 6.25 Prozent auf 53.71 USD) und Repligen (+ 6.15 Prozent auf 176.36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-12.20 Prozent auf 14.82 USD), Methode Electronics (-11.24 Prozent auf 14.21 USD), AXT (-10.79 Prozent auf 73.43 USD), Ultra Clean (-8.32 Prozent auf 75.01 USD) und FormFactor (-7.55 Prozent auf 114.95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’540’787 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.696 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 20.07 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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