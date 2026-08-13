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Index-Bewegung 13.08.2026 16:00:51

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start fester

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start fester

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite derzeit erneut ins Plus.

AmeriServ Financial
4.66 USD -6.61%
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Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.81 Prozent aufwärts auf 26’803.25 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.161 Prozent fester bei 26’631.34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’588.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26’809.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’612.85 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0.460 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’873.18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’402.34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’713.14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.35 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 27.33 Prozent auf 10.39 USD), Harmonic (+ 19.08 Prozent auf 14.29 USD), Integra LifeSciences (+ 4.14 Prozent auf 18.10 USD), Mind CTI (+ 3.92 Prozent auf 1.06 USD) und Ballard Power (+ 3.82 Prozent auf 2.72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-16.19 Prozent auf 20.71 USD), Nortech Systems (-7.10 Prozent auf 14.01 USD), AmeriServ Financial (-6.24 Prozent auf 4.66 USD), inTest (-5.65 Prozent auf 13.19 USD) und Cogent Communications (-3.12 Prozent auf 9.93 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4’098’442 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 20.91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Donegal Group Inc. (B) 22.21 -4.23% Donegal Group Inc. (B)
Harmonic Inc. 10.64 10.18% Harmonic Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp. 14.96 7.10% Integra LifeSciences Holdings Corp.
inTest Corp. 11.80 -0.84% inTest Corp.
Mind CTI Ltd. 1.04 1.96% Mind CTI Ltd.
Nortech Systems Inc. 12.84 -12.53% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 182.18 0.47% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 8.09 24.76% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
SIGA Technologies Inc. 2.87 0.17% SIGA Technologies Inc.
World Acceptance Corp. 153.96 1.09% World Acceptance Corp.

Ballard Power am 13.08.2026

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