NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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06.11.2026 20:03:24
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen
Der NASDAQ Composite befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1.49 Prozent auf 24’676.95 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1.18 Prozent fester bei 24’602.48 Punkten, nach 24’315.00 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24’825.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’507.63 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3.61 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 27’599.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26’348.35 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 23’053.99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.20 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell FormFactor (+ 11.57 Prozent auf 80.06 USD), Century Aluminum (+ 11.51 Prozent auf 33.53 USD), Veeco Instruments (+ 11.25 Prozent auf 36.99 USD), Park-Ohio (+ 10.35 Prozent auf 43.71 USD) und Ultra Clean (+ 9.62 Prozent auf 40.78 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Anika Therapeutics (-21.81 Prozent auf 15.12 USD), Cogent Communications (-16.42 Prozent auf 3.92 USD), Microchip Technology (-11.58 Prozent auf 57.34 USD), Donegal Group B (-9.32 Prozent auf 23.25 USD) und ADTRAN (-5.73 Prozent auf 3.61 EUR).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23’706’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.544 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick
2027 verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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