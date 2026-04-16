Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind

Am Donnerstag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.19 Prozent auf 24’061.98 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.193 Prozent auf 24’062.45 Punkte an der Kurstafel, nach 24’016.02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’894.91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24’156.18 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5.31 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’374.18 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 23’515.39 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 16.04.2025, mit 16’307.16 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3.56 Prozent. Bei 24’156.18 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 22.68 Prozent auf 77.20 USD), US Global Investors (+ 10.04 Prozent auf 2.80 USD), ON Semiconductor (+ 9.20) Prozent auf 79.09 USD), BlackBerry (+ 8.39 Prozent auf 4.46 USD) und JB Hunt Transportation Services (+ 8.23 Prozent auf 242.63 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Lifetime Brands (-9.02 Prozent auf 7.36 USD), Hooker Furniture (-8.63 Prozent auf 13.02 USD), Abbott Laboratories (-6.49 Prozent auf 94.97 USD), Ballard Power (-5.70 Prozent auf 2.90 USD) und World Acceptance (-5.08 Prozent auf 127.71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’776’109 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.045 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch