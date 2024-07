Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Am Montag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.83 Prozent auf 17’879.30 Punkte aufwärts. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.233 Prozent stärker bei 17’773.90 Punkten, nach 17’732.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 17’657.64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’894.28 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’735.02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 01.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16’396.83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 13’787.92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 21.08 Prozent. Bei 18’035.00 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dixie Group (+ 6.41 Prozent auf 0.70 USD), inTest (+ 6.07 Prozent auf 10.48 USD), Computer Programs and Systems (+ 5.70 Prozent auf 10.57 USD), Amedisys (+ 5.32 Prozent auf 96.68 USD) und Taylor Devices (+ 5.07 Prozent auf 47.26 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ebix (-55.56 Prozent auf 0.04 USD), VOXX International A (-13.61 Prozent auf 2.73 USD), Grupo Financiero Galicia (-9.46 Prozent auf 27.67 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-9.11 Prozent auf 6.88 USD) und Lifetime Brands (-8.73 Prozent auf 7.84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 49’359’401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.084 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

