Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

Letztendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.20 Prozent auf 13’567.98 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.347 Prozent auf 13’453.81 Punkte an der Kurstafel, nach 13’407.23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 13’447.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13’598.05 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 13’708.33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der NASDAQ Composite 14’113.70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10’321.39 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 30.62 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PCTEL (+ 47.21 Prozent auf 6.86 USD), Cutera (+ 11.08 Prozent auf 3.81 USD), Harmonic (+ 7.97 Prozent auf 10.43 USD), Modine Manufacturing (+ 6.98 Prozent auf 47.98 USD) und BlackBerry (+ 6.92 Prozent auf 3.71 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Bio Medica (-50.00 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (-26.67 Prozent auf 0.18 CHF), Enzon Pharmaceuticals (-8.47 Prozent auf 0.13 USD), Video Display (-4.55 Prozent auf 1.05 USD) und BE Semiconductor Industries (-3.87 Prozent auf 90.08 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’842’560 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.654 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die New York Community Bancorp-Aktie verzeichnet mit 2.60 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 50.79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch