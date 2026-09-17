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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 17.09.2026 20:03:28

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Der NASDAQ Composite macht am Nachmittag Gewinne.

Dorel Industries
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Um 20:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.63 Prozent auf 26’401.37 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.54 Prozent fester bei 26’377.86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’978.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’289.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’419.38 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.47 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26’644.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’021.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’261.33 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.62 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 13.38 Prozent auf 3.56 USD), Intel (+ 9.88 Prozent auf 111.03 USD), PDF Solutions (+ 7.43 Prozent auf 45.09 USD), FormFactor (+ 6.74 Prozent auf 111.89 USD) und CRESUD (+ 6.57 Prozent auf 12.81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-7.28 Prozent auf 0.97 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.52 Prozent auf 2.57 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.88 Prozent auf 9.65 USD), Astronics (-3.80 Prozent auf 63.76 USD) und Integra LifeSciences (-3.80 Prozent auf 15.45 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’197’387 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19.35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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