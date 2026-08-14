Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0.06 Prozent auf 26’818.15 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent fester bei 26’851.15 Punkten, nach 26’803.03 Punkten am Vortag.

Bei 26’793.07 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26’862.17 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.516 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’107.01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 26’635.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’710.67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 4.43 Prozent auf 80.88 USD), Harmonic (+ 4.36 Prozent auf 13.65 USD), Cognex (+ 3.67 Prozent auf 63.85 USD), TTM Technologies (+ 3.10 Prozent auf 143.18 USD) und World Acceptance (+ 3.05 Prozent auf 193.41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-12.21 Prozent auf 21.50 USD), SMC (-7.51 Prozent auf 458.98 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.16 Prozent auf 9.29 USD), inTest (-5.45 Prozent auf 12.85 USD) und Ultra Clean (-4.75 Prozent auf 88.50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3’207’732 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 20.83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch