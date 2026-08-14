Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 -0.8%  SPI 20’257 -0.8%  Dow 53’769 -0.1%  DAX 26’417 0.5%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’541 -0.1%  Gold 4’385 0.8%  Bitcoin 50’777.4879 -1.6%  Dollar 0.8 -0.4%  Öl 87.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
Suche...
Plus500 Depot

Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 14.08.2026 16:00:55

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Ultra Clean Holdings
70.59 CHF -6.75%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0.06 Prozent auf 26’818.15 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent fester bei 26’851.15 Punkten, nach 26’803.03 Punkten am Vortag.

Bei 26’793.07 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26’862.17 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.516 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’107.01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 26’635.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’710.67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 4.43 Prozent auf 80.88 USD), Harmonic (+ 4.36 Prozent auf 13.65 USD), Cognex (+ 3.67 Prozent auf 63.85 USD), TTM Technologies (+ 3.10 Prozent auf 143.18 USD) und World Acceptance (+ 3.05 Prozent auf 193.41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-12.21 Prozent auf 21.50 USD), SMC (-7.51 Prozent auf 458.98 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.16 Prozent auf 9.29 USD), inTest (-5.45 Prozent auf 12.85 USD) und Ultra Clean (-4.75 Prozent auf 88.50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3’207’732 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 20.83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SMC Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.21 19.30 SD2BJU
Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
Short 15’847.09 8.99 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’355.41 14.08.2026 16:47:35
Long 13’801.77 19.43 SABE5U
Long 13’494.39 13.79 S1B6WU
Long 12’917.53 8.94 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.