Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag im Plus

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.14 Prozent fester bei 14’423.67 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.443 Prozent schwächer bei 14’340.13 Punkten in den Montagshandel, nach 14’403.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14’430.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’324.57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 13’798.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’917.89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, einen Wert von 11’004.62 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 38.86 Prozent zu Buche. Bei 14’446.55 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10’265.04 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 5.19 Prozent auf 80.09 USD), AXT (+ 5.15 Prozent auf 2.45 USD), KLA-Tencor (+ 5.13 Prozent auf 561.82 USD), Applied Materials (+ 5.06 Prozent auf 155.19 USD) und Powell Industries (+ 4.72 Prozent auf 90.08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Arundel (-20.00 Prozent auf 0.16 CHF), Microvision (-9.38 Prozent auf 2.32 USD), Agenus (-8.80 Prozent auf 0.68 USD), Richardson Electronics (-8.43 Prozent auf 12.28 USD) und Comtech Telecommunications (-8.30 Prozent auf 8.06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’091’707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.829 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.45 erwartet. Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch