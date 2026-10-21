America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
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21.10.2026 20:03:25
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
Der NASDAQ Composite verzeichnet am dritten Tag der Woche Kursgewinne.
Am Mittwoch legt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.19 Prozent auf 26’740.49 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.669 Prozent auf 26’601.73 Punkte an der Kurstafel, nach 26’424.82 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’507.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’778.90 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der NASDAQ Composite bei 27’122.09 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 25’837.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’953.67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15.08 Prozent aufwärts. 27’722.75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit TransAct Technologies (+ 9.32 Prozent auf 5.10 USD), Innodata (+ 8.80 Prozent auf 59.89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.25 Prozent auf 154.49 USD), SpaceX (+ 7.27 Prozent auf 158.54 USD) und BlackBerry (+ 6.99 Prozent auf 9.49 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-26.08 Prozent auf 0.58 USD), Integra LifeSciences (-8.63 Prozent auf 12.18 USD), DexCom (-5.55 Prozent auf 80.99 USD), Resources Connection (-5.28 Prozent auf 2.33 USD) und Netflix (-4.51 Prozent auf 65.60 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’923’669 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19.05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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