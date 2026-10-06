NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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06.10.2026 16:00:35
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen
Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0.68 Prozent höher bei 31’287.01 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.576 Prozent fester bei 31’255.40 Punkten, nach 31’076.44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 31’208.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’312.58 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29’544.16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 29’697.87 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 24’978.56 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24.12 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’312.58 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 11.89 Prozent auf 299.43 USD), Marvell Technology (+ 10.53 Prozent auf 299.81 USD), Astera Labs (+ 9.01 Prozent auf 395.00 USD), Palo Alto Networks (+ 5.22 Prozent auf 428.00 USD) und Nebius (+ 4.77 Prozent auf 243.67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Seagate Technology (-5.91 Prozent auf 834.62 USD), Western Digital (-5.24 Prozent auf 418.50 USD), KLA (-2.18 Prozent auf 202.34 USD), DexCom (-2.17 Prozent auf 85.01 USD) und Lam Research (-2.08 Prozent auf 338.60 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’441’861 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.123 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.34 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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