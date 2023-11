Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.19 Prozent stärker bei 16’027.06 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.046 Prozent auf 15’845.20 Punkte an der Kurstafel, nach 15’837.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 16’056.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’844.83 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14’560.88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 14’694.84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11’677.02 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 47.54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 16’056.76 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 6.07 Prozent auf 98.50 USD), Palo Alto Networks (+ 5.24 Prozent auf 260.57 USD), Align Technology (+ 4.16 Prozent auf 215.24 USD), DexCom (+ 3.80 Prozent auf 108.96 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 3.75 Prozent auf 58.42 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil eBay (-1.72 Prozent auf 39.45 USD), Starbucks (-1.20 Prozent auf 104.30 USD), Walgreens Boots Alliance (-0.90 Prozent auf 21.03 USD), Xcel Energy (-0.83 Prozent auf 60.06 USD) und AstraZeneca (-0.53 Prozent auf 63.79 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’256’458 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.702 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6.35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

