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NASDAQ 100 im Blick 09.10.2026 22:34:02

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.51 Prozent auf 30’883.15 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.567 Prozent auf 30’900.06 Punkte an der Kurstafel, nach 30’725.81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 30’946.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’770.06 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.228 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’421.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’727.10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Wert von 25’098.18 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 22.52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 14.21 Prozent auf 225.00 USD), Datadog A (+ 7.11 Prozent auf 293.26 USD), Lumentum (+ 5.22 Prozent auf 1’103.36 USD), Palantir (+ 5.17 Prozent auf 209.05 USD) und Palo Alto Networks (+ 5.09 Prozent auf 418.78 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil T-Mobile US (-13.27 Prozent auf 148.58 USD), Arm (-3.27 Prozent auf 266.28 USD), Starbucks (-2.64 Prozent auf 90.75 USD), Comcast (-2.59 Prozent auf 20.66 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2.03 Prozent auf 608.10 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’083’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 5.099 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
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Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
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