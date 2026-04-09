Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.72 Prozent stärker bei 25’082.09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.061 Prozent höher bei 24’918.28 Punkten in den Handel, nach 24’903.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’788.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’097.45 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.89 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 24’967.25 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Wert von 25’766.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19’145.06 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.492 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Amazon (+ 5.60 Prozent auf 233.65 USD), Lam Research (+ 4.98 Prozent auf 258.76 USD), lululemon athletica (+ 4.82 Prozent auf 166.51 USD), Marvell Technology (+ 4.79 Prozent auf 119.93 USD) und Intel (+ 4.70 Prozent auf 61.72 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Zscaler (-11.33 Prozent auf 122.23 USD), Axon Enterprise (-10.27 Prozent auf 351.33 USD), CrowdStrike (-7.46 Prozent auf 394.68 USD), Atlassian (-7.32 Prozent auf 58.96 USD) und Palantir (-7.30 Prozent auf 130.49 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’283’823 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.711 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch