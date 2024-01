Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.55 Prozent auf 17’499.30 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.908 Prozent auf 17’562.32 Punkte an der Kurstafel, nach 17’404.21 Punkten am Vortag.

Bei 17’665.26 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17’481.97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.550 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16’777.40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14’745.86 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.01.2023, einen Stand von 11’846.64 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.77 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 17’665.26 Punkte. Bei 16’249.19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 10.70 Prozent auf 544.87 USD), ASML (+ 8.85 Prozent auf 847.31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.86 Prozent auf 178.29 USD), Applied Materials (+ 4.24 Prozent auf 174.14 USD) und KLA-Tencor (+ 3.09 Prozent auf 638.45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-6.93 Prozent auf 2.82 USD), Datadog A (-4.98 Prozent auf 122.58 USD), Baker Hughes (-4.73 Prozent auf 30.04 USD), Align Technology (-3.51 Prozent auf 257.07 USD) und Enphase Energy (-2.90 Prozent auf 108.07 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’390’719 Aktien gehandelt. Mit 2.757 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.94 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch