Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.22 Prozent auf 18’238.19 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.061 Prozent leichter bei 18’187.51 Punkten, nach 18’198.61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18’175.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18’274.09 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18’003.49 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17’807.63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 13’340.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.24 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18’464.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 11.03 Prozent auf 3.12 USD), Enphase Energy (+ 3.35 Prozent auf 114.49 USD), Tesla (+ 2.75 Prozent auf 176.62 USD), Illumina (+ 2.56 Prozent auf 115.66 USD) und IDEXX Laboratories (+ 2.53 Prozent auf 515.75 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Adobe (-2.85 Prozent auf 469.33 USD), CSX (-1.91 Prozent auf 33.86 USD), Airbnb (-1.59 Prozent auf 146.76 USD), Diamondback Energy (-1.54 Prozent auf 197.68 USD) und JDcom (-1.39 Prozent auf 33.31 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Lucid-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’007’150 Aktien gehandelt. Mit 2.858 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch