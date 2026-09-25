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Index-Performance im Blick 25.09.2026 16:00:53

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Start des Freitagshandels

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Start des Freitagshandels

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am fünften Tag der Woche fort.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.43 Prozent höher bei 30’608.60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.127 Prozent auf 30’517.46 Punkte an der Kurstafel, nach 30’478.86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30’649.20 Punkte, das Tagestief hingegen 30’500.65 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2.21 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’209.23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 29’440.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’397.31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.43 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 7.45 Prozent auf 276.05 USD), Arm (+ 4.59 Prozent auf 320.40 USD), Synopsys (+ 3.43 Prozent auf 439.47 USD), Microsoft (+ 2.97 Prozent auf 512.70 USD) und QUALCOMM (+ 2.80 Prozent auf 199.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-2.89 Prozent auf 755.10 USD), Palo Alto Networks (-2.84 Prozent auf 378.85 USD), Comcast (-2.39 Prozent auf 21.60 USD), Shopify A (-2.20 Prozent auf 141.96 USD) und CoreWeave (-1.59 Prozent auf 88.70 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2’832’519 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.774 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie hat mit 6.38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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