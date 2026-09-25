NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
25.09.2026 16:00:53
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Start des Freitagshandels
Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am fünften Tag der Woche fort.
Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.43 Prozent höher bei 30’608.60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.127 Prozent auf 30’517.46 Punkte an der Kurstafel, nach 30’478.86 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30’649.20 Punkte, das Tagestief hingegen 30’500.65 Zähler.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2.21 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’209.23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 29’440.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’397.31 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.43 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 7.45 Prozent auf 276.05 USD), Arm (+ 4.59 Prozent auf 320.40 USD), Synopsys (+ 3.43 Prozent auf 439.47 USD), Microsoft (+ 2.97 Prozent auf 512.70 USD) und QUALCOMM (+ 2.80 Prozent auf 199.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-2.89 Prozent auf 755.10 USD), Palo Alto Networks (-2.84 Prozent auf 378.85 USD), Comcast (-2.39 Prozent auf 21.60 USD), Shopify A (-2.20 Prozent auf 141.96 USD) und CoreWeave (-1.59 Prozent auf 88.70 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2’832’519 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.774 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Die Comcast-Aktie hat mit 6.38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’549.44
|0.23%
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Wall Street mit grünen Vorzeichen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.