NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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04.11.2026 16:00:51
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen
Der NASDAQ 100 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 1.62 Prozent auf 28’635.48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.591 Prozent auf 28’346.81 Punkte an der Kurstafel, nach 28’180.26 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28’728.45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’276.22 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.260 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’807.93 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 29’733.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’435.70 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.61 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Booking (+ 8.30 Prozent auf 168.59 USD), Intuitive Surgical (+ 7.83 Prozent auf 475.26 USD), Amazon (+ 6.77 Prozent auf 267.65 USD), Moderna (+ 6.58 Prozent auf 243.47 USD) und DoorDash (+ 6.00 Prozent auf 194.32 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-12.88 Prozent auf 192.12 USD), Constellation Energy (-5.75 Prozent auf 248.25 USD), Lumentum (-4.66 Prozent auf 648.48 USD), American Electric Power (-4.40 Prozent auf 124.14 USD) und Tesla (-4.21 Prozent auf 381.74 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’799’798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.392 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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