Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.33 Prozent auf 21’853.00 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.880 Prozent stärker bei 21’756.23 Punkten in den Handel, nach 21’566.51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 21’943.04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21’756.23 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der NASDAQ 100 21’289.15 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’383.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17’330.38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4.18 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’943.04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’538.33 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 15.93 Prozent auf 179.93 USD), Netflix (+ 9.69 Prozent auf 953.99 USD), Palantir (+ 5.20 Prozent auf 76.87 USD), NVIDIA (+ 4.43 Prozent auf 147.07 USD) und Microsoft (+ 4.13 Prozent auf 446.20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-6.64 Prozent auf 2.67 USD), MicroStrategy (-3.03 Prozent auf 377.31 USD), Exelon (-3.02 Prozent auf 39.22 USD), Enphase Energy (-2.94 Prozent auf 60.99 USD) und Baker Hughes (-2.61 Prozent auf 45.81 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 57’243’031 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.312 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

