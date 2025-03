Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.12 Prozent höher bei 19’925.95 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.172 Prozent leichter bei 19’670.69 Punkten, nach 19’704.64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 19’622.47 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’943.81 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22’114.69 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.12.2024, bei 22’001.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17’808.25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.00 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19’152.57 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 9.15 Prozent auf 63.45 USD), Intel (+ 7.80 Prozent auf 25.93 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5.83 Prozent auf 129.68 USD), Lululemon Athletica (+ 5.39 Prozent auf 327.80 USD) und Netflix (+ 5.19 Prozent auf 965.64 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-4.06 Prozent auf 239.83 USD), NVIDIA (-0.67 Prozent auf 120.86 USD), Strategy (-0.53 Prozent auf 295.91 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-0.42 Prozent auf 605.02 USD) und Amazon (-0.06 Prozent auf 197.83 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 31’835’564 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.947 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch