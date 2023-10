Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Plus

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.46 Prozent im Plus bei 15’042.25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.679 Prozent auf 14’871.57 Punkte an der Kurstafel, nach 14’973.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15’050.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’816.32 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Wert von 15’280.23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15’036.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 11’039.47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 38.48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 15’932.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’696.42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Zscaler (+ 4.50 Prozent auf 170.95 USD), Sirius XM (+ 3.82 Prozent auf 4.49 USD), Diamondback Energy (+ 3.61 Prozent auf 156.69 USD), Baker Hughes (+ 3.57 Prozent auf 34.94 USD) und CrowdStrike (+ 2.97 Prozent auf 181.93 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-3.12 Prozent auf 91.48 USD), Lucid (-3.12 Prozent auf 4.97 USD), Illumina (-2.31 Prozent auf 136.79 USD), Moderna (-2.00 Prozent auf 101.80 USD) und IDEXX Laboratories (-1.66 Prozent auf 438.59 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’914’729 Aktien gehandelt. Mit 2.633 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch