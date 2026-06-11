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Index im Blick 11.06.2026 20:04:01

Freundlicher Handel in New York: nachmittags Pluszeichen im S&P 500

Freundlicher Handel in New York: nachmittags Pluszeichen im S&P 500

Das macht der S&P 500 nachmittags.

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Am Donnerstag steigt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1.34 Prozent auf 7’364.43 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 60.542 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.441 Prozent auf 7’299.03 Punkte an der Kurstafel, nach 7’266.99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7’377.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’257.33 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.02 Prozent nach unten. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 7’412.84 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Stand von 6’775.80 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 6’022.24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.38 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lam Research (+ 11.54 Prozent auf 358.93 USD), KLA-Tencor (+ 11.21 Prozent auf 2’375.00 USD), Sandisk (+ 10.39 Prozent auf 1’814.00 USD), Applied Materials (+ 9.53 Prozent auf 544.38 USD) und EchoStar A (+ 8.93 Prozent auf 125.53 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Oracle (-11.56 Prozent auf 178.00 USD), PTC (-7.08 Prozent auf 125.51 USD), Cerebras Systems (-4.77 Prozent auf 226.00 USD), Devon Energy (-4.12 Prozent auf 44.68 USD) und Adobe (-3.69 Prozent auf 224.78 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Super Micro Computer-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 32’846’704 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.365 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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